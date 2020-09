[SPOILER] - Découvrez qui est derrière la fausse sextape !

Sofia et Arthur sont victimes de cyber harcèlement. En effet, un individu à poster une vidéo sur le net en la faisant passer pour la sextape des deux jeunes tourtereaux. Depuis ils vivent l’enfer en subissant les moqueries et insultes des lycéens. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.