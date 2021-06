[SPOILER] - Dernier adieu à Clémentine !

Les amis et les proches de Clémentine sont réunis à son enterrement pour lui rendre un dernier hommage, et soutenir Olivier et Garance dans cette terrible épreuve. L'arrivée soudaine de Ben et de Sacha ne tarde pas à mettre le feu aux poudres... Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.