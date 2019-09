[SPOILER] - Des adieux filmés par…

Sylvain Moreno donne rendez-vous à Mila sur le port de Sète. Sylvain veut lui dire au revoir. Il lui demande de ne plus jamais l'appeler et de venir chez lui. Depuis que sa femme est au courant, tout va mal pour celui-ci. Mais pour Mila c'est impossible, elle a des sentiments pour Sylvain, elle est prête à l'attendre le temps qu'il faudra ! Mais Sara, présente à ce moment là, se trouve derrière une voiture et filme tout avec son téléphone ! Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs sur TF1 à 19h20.