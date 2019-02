Leïla est à bout... elle craque complètement. Ses filles sont terrorisés , Noor ne dort plus, ils ont les flics derrière eux. Leïla doit aider Bilel à quitter la France. Chardot ne comprend toujours pas comment Leïla peut se gâcher la vie pour un mec qui fait que des conneries. Mais pour Leïla c'est trop dur et ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginé pour elle et sa famille. Elle sera toujours présente pour Bilel quoi qu'il arrive.