Margot annonce sa décision à Alex et Chloé : Anna va garder César pendant un certain temps. Chloé et Alex ne sont pas du tout d'accord avec cette sitation. Margot n'a pas à se débarrasser de son fils comme ça ! mais Margot ne veut rien entendre, c'est sa décision et elle ne reviendra pas dessus.