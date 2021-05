[SPOILER] - Disparition de Clémentine : le responsable retrouvé !

Un achat dans un supermarché de Sète a été effectué avec la carte bleue de Clémentine. L'étude des images de vidéosurveillance permet d'identidier un certain Kevin Ferniot, bien connu des services de police. Martin et Sara partent à sa recherche.