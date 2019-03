[SPOILER] – Le double jeu d’Hugo…

Depuis sa sortie de prison, Hugo s’est vite rapproché de Bart. Mais, le jeune homme cache un lourd secret qui pourrait détruire son ex… Et pour cause, il a quelqu’un d’autre dans sa vie, qui ne comprend pas son petit jeu et lui demande de cesser de fréquenter Bart. De son côté, Hugo a peur de quitter Bart et de retourner sous les barreaux. Quel plan Hugo a-t-il en tête ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.