Depuis que Victor a trompé Lou avec Clémentine Doucet, celle-ci a quitté la maison. Mais Victor ne supporte plus etre loin d'elle et regrette ce qu'il a fait. Lou est de passage pour récupérer ses affaires mais il va tout essayer pour qu'elle revienne vivre avec lui et Thimothée. Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs sur TF1 à 19h20.