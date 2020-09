[SPOILER] - Énorme coup dur pour Luke !

La police est formelle, l’enquête visant à retracer la publication de la fausse sextape d’Arthur et Sofia mène directement vers l’ordinateur de Luke ! Devenant alors le principal suspect, il est sommé par le Capitaine Jacob de se dénoncer publiquement, sous peine de poursuites judiciaires. Au plus mal, Luke ne cesse de clamer son innocence. Charlie semble culpabiliser, va-t-elle le laisser porter le chapeau ?Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.