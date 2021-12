[SPOILER] - Enorme fight au lycée !

Jack fait face à de violentes moqueries au lycée et ne se laisse pas faire. Il est incontrôlable et provoque une bagarre au milieu de la cours du lycée. Gabriel l'intercepte et l'envoie directement dans le bureau de la CPE !