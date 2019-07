C'est le jour de l'enterrement de Philippe Lazzari. Tous les amis et toute la famille de Philippe Lazzari sont présents. Victoire fait un discours bouleversant et très touchant pour son père. Chloé et Alex sont aussi présents malgré des piques que Victoire leur lance pendant son discours. Mais Chloé tient à être présente malgré tout.Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs à 19h20 sur TF1.