[SPOILER] - Enzo et Anais débarquent à Sète !

Enzo et Anaïs, élèves au sein du prestigieux institut culinaire Auguste Armand, arrivent à Sète. Sous la responsabilité de Tristan, ils vont effectuer leur stage de deuxième année au restaurant de la plage. En apprenant qu’ils sont en couple, le chef ne cache pas sa surprise. Cependant, Enzo et Anaïs lui promettent de rester professionnels en cuisine. L’inquiétude de Tristan est-elle vraiment légitime ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.