[SPOILER] – Qui fait chanter Arthur et Gabriel ?

Julien a entraîné Arthur et Gabriel dans ses combines malaisiens. Les deux adolescents travaillent illégalement pour lui. Ils doivent revendre des portables et lui donner l’argent. Mais tout a été chamboulé depuis qu’Arthur a eu son accident. Julien menace alors de les dénoncer, mais Gabriel se défend. S’il fait ça, il perd ses deux taupes et peut s’asseoir sur son argent… Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.