[SPOILER] La famille d'Arnaud débarque à Sète !

La relation de Flore et Arnaud devient très sérieuse. Arnaud décide prendre un billet d'avion pour New York car il veut annoncer à sa femme qu'il la quitte. Surprise, sa femme et les enfants débarquent dans son bureau à l'improviste ! Comme Arnaud ne vient plus beaucoup à New York, ils ont décidé de venir à Sète. L'incompréhension et la surprise se lisent sur le visage d'Arnaud. Il n'a pas l'air enchanté par cette visite surprise. Comment va-t-il annoncer à sa femme qu'il la trompe avec une autre et qu'il veut divorcer ?