[SPOILER] - Flore et Bart sur le départ

Flore discute avec Barth car elle a une opportunité professionnelle à Montréal. Elle demande si Barth est partant pour la suivre de l'autre côté de l'océan et recommencer une nouvelle vie. Le jeune homme semble très enthousiate à cette idée, il pense qu'une expèrience à l'étrange sera un bon point pour son CV. Au fil de la discussion, Bart découvre que sa mère n'a toujours pas parlé à Arnaud de ce déménagement, elle pense qu'il est réticent à cette idée et qu'il ne la suivra pas… Flore va-t-elle quitter Sète ?