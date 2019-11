Flore est toujours dans son coma artificiel. Ce qu’Anna et Victoire ne savent pas c’est que Flore est en réalité éveillée et prête à être réveillée. Même endormie, elle entend ce qu’il se passe autour d’elle. Flore va faire un effort immense pour bouger un doigt et montrer qu’elle entend tout ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.