[SPOILER] - Flore prête à tout pour son fils !

Benoit, l'inspecteur de l'hygiène venu au Little Spoon, est un ancien collègue de Flore. Cette dernière l'invite donc à déjeuner au Spoon pour tenter de l'amadouer et de le séduire, pour arranger les choses.