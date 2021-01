[SPOILER] - Franck agresse Arthur !

Arthur débarque à la villa pour rendre visite à Anne-Marie mais il est vite éconduit par Franck. Loin d'être impressionné, Arthur vide son sac et le ton monte. Franck finit par saisir violemment Arthur à la gorge et le menace, appuyé par un regard glaçant.