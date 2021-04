[SPOILER] - Gabriel bientôt papa ?

Betty apprend par Judith et Noor que Charlie cacherait un test de grossesse dans son sac. Gabriel surprend la conversation des filles et tombe des nues. Interloqué, il se demande s'il pourrait être le père, bien que personne ne sache encore si Charlie est réellement enceinte.