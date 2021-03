[SPOILER] - Gabriel se rebelle en plein cours !

Gabriel, à fleur de peau, répond à côté en cours de maths. Il s'en prend ensuite à Jules, qui lui, a donné la bonne réponse. Ce dernier lui dit d'aller voir ailleurs et Gabriel le prend aux mots. Malgré les avertissements d'Olivier, l'adolescent rassemble ses affaires et quitte la classe ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.