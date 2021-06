[SPOILER] - Garance demande l’aide de Maxime

Garance mène l'enquête sur Vinciane Allard et sur un possible lien avec la disparition de Clémentine. Son père Olivier n'en a jamais entendu parler, elle décide donc d'appeler Maxime à l'Institut pour en savoir plus…