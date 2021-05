[SPOILER] - Garance sait qui a tué sa mère !

Sacha a enregistré un vibrant appel à Clémentine qu’il a posté sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui enrage Flore et Garance. Cette dernière à l’intime conviction que Sacha a assassiné sa mère et que son corps ne sera jamais retrouvé… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.