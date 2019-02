[SPOILER] – Georges aurait-il encore des vues sur son ex ?

Georges et Amanda trinquent à leurs retrouvailles ! Une coupe de champagne en amenant une autre et Georges se retrouve sous l’emprise de l’alcool. Amanda profiterait-elle d’un moment de faiblesse pour se rapprocher de son ex ? Nostalgique, la jeune femme lui rappel les bons moments passé ensemble et lui fait comprendre qu’elle a envie de plus… Vont-ils se remettre ensemble ? Victoire va-t-elle l’apprendre ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.