[SPOILER] - Georges dit OUI à Vanessa !

Alors que Vanessa se trouve de plus en plus envahissante avec Georges, ce dernier accepte finalement sa proposition de vivre avec elle. Il est aveuglé par l’amour et ne peut plus rien lui refuser ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.