[SPOILER] - Georges et Victoire, c'est fini !

Victoire ne supporte plus Georges et veut rompre. Ce n'est plus pareil entre eux et ça ne marche plus comme avant. Depuis sa greffe, elle ne voit plus les choses de la même manière. Georges essaie de la dissuader mais elle n'en démord pas.