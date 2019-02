[SPOILER] Georges et Fred, les cœurs brisés !

Après le cours de Boxe, Georges décide de se confier à Fred sur sa relation avec Victoire. Georges ne supporte plus que Victoire n'assume pas qu'ils soient ensemble... Fred raisonne son ami et lui explique que si c'est le cas c'est complètement bête. Georges se compare au physique de Fred, mais Fred lui dit que son physique ne lui sert à rien avec Lucie car elle non aussi elle n'assume pas d'être avec lui. Les deux garçons sont complètement perdus....