[SPOILER] – Georges mis à terre par Fred !

Georges a pris de bonnes résolutions et s’est mis à la boxe ! C’est Fred, le coach sportif et petit ami de Lucie, qui l’entraîne. Gangs de boxe au poing, l’officier de police est prêt à affronter les coups pour cette première session ! Sous les conseils avisés du coach, Georges ne faiblit pas. Lorsqu’il reçoit les instructions de Fred, il s’exécute et frappe à son tour. Après quelques essais, le coach envoie Georges à terre. Inconscient, ce dernier ne semble pas se réveiller… Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.