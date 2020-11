[SPOILER] - Georges odieux avec Arthur !

Victoire et Georges prennent l’apéro chez Sandrine et Morgane. Toujours frustré à propos de sa jambe, le policier n’est visiblement pas d’humeur. Déjà froid avec Victoire, il choque tout le monde en employant des mots très durs à l’encontre d’Arthur avant de brusquement quitter les lieux… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.