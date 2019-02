C'est la fin de la coloc.... En effet, suite aux histoires avec Victoire, Georges ne peut plus habiter sous le même toi qu'elle , la croiser tous les jours et la voir ramener d'autres garçons... Lucie essaye de le retenir et de le raisonner mais rien à faire, Georges quitte la coloc ! Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.