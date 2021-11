[SPOILER] - Georges voit Victoire dans les bras de...

Révélation ! Victoire et Benjamin continuent de se voir secrètement en dehors de l’hôpital. Ils sont complices comme jamais et n’arrivent plus à se détacher. Mais Georges les aperçoit en train de s’embrasser, leur secret risque de ne pas durer très longtemps… Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.