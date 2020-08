[SPOILER] - Grand retour à la coloc !

Soraya et Georges rentrent ensemble à la coloc. A leur grande surprise, Rémy est présent et est en train de cuisiner pour tous. Seulement, Soraya et Georges ont l’air très surpris de sa présence… Rémy avait pourtant décidé de quitter la coloc. Que s’est-il passé pour arriver à une telle situation ? Soraya souhaite parler à Rémy… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.