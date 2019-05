[SPOILER] – La grosse boulette de Dylan !

Pour se faire de l’expérience, Dylan travaille au Spoon. Mais il a commis une erreur et n’a pas osé en parler à Thomas. Alors que le responsable lui demande de monter des blancs en neige, Dylan se met à paniquer. Le jeune homme a en réalité cassé le robot et il fait tout pour cacher à Thomas sa bêtise. Pour ne pas le décevoir, il a menti à son patron, qui s’énerve… Sa place dans l’équipe est-elle remise en cause ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.