[SPOILER] - Grosse dispute entre Sofia et Hadrien lors de la crémaillère !

Samuel, Alma et Hadrien sont officiellement les voisins des Daunier. Et pour fêter la nouvelle, quoi de mieux qu’un généreux barbecue au soleil ? L’ambiance est au beau fixe avant que Sofia et Hadrien ne jouent les trouble-fêtes, s’écharpant sous le regard abasourdi de leur famille. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.