[SPOILER] - Grosse embrouille Victoire - Sandrine !

Ah… noël… ses marchés, ses cadeaux, mais aussi et surtout ses décorations ! C’est d’ailleurs à propos de cela que Victoire et Sandrine n’arrivent pas à se mettre d’accord. La mère et la fille s’envoient des pics sur les goûts de chacune et le ton monte rapidement. Alors qui de la déco traditionnelle de Sandrine ou de la déco « bobo » de Victoire l’emportera ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.