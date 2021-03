[SPOILER] - Grosse inquiétude : William a disparu !

Très inquiète, Aurore se rend à Saint-Clair en compagnie de Martin. Son mari William n'est toujours pas rentré de garde et ne répond pas au téléphone. Marianne l'informe qu'il n'était pas d'astreinte cette nuit et qu'il ne sait pas présenté ce matin, tout comme Victoire. Pour Aurore et Martin, cela est forcément lié à Véry.