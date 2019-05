[SPOILER] – Gwen va quitter Sète !

Pour des raisons familiales, Gwen va devoir quitter le Spoon et Sète très prochainement. Sa mère doit gérer un hôtel et n’y arrive plus seule. Elle va devoir se rendre sur place et l’aider pour une période indéfinie. Alors que Gwen culpabilise de tout quitter avant la période estivale, Tristan ne semble pas plus affecté. Lorsqu’il reçoit un message de Justine, elle lui fait une crise de jalousie… Est-elle encore amoureuse de Tristan ? Va-t-elle partir ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.