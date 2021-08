[SPOILER] - Hadrien violente Nathan !

En voyant arriver Nathan, Hadrien ne passe pas par quatre chemins. Il le somme de rendre la tablette de Timothée et de ne plus revenir à La Paillote. Nathan nie en bloc, ce qui n'est pas du goût d'Hadrien...