[SPOILER] – Hugo, l’heure du choix

Hugo est remonté contre Julien, qui a frappé Bart. Très vite, ils s’engueulent et Hugo admet être amoureux de Bart ! Il s’en veut d’avoir baladé Julien pendant tout ce temps. Ce dernier voit tous ces projets s’évaporer. Hugo vient de mettre un terme brutal à leur relation. Blessé, Julien cherche à faire du mal à son ex, mais ce dernier lui demande de déguerpir. Julien va-t-il chercher à se venger ? Bart et Hugo vont-ils se remettre ensemble ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.