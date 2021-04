[SPOILER] - Il est de retour ! Roxane en danger !

Martin remarque qu'Aurore n'est pas dans son assiette. David Doumergue est de retour à Sète et cette nouvelle la replonge dans de mauvais souvenirs. Aurore craint pour sa famille et serait soulagée de savoir sa sœur Aurélie derrière les barreaux. La police va-t-elle découvrir sa véritable identité ?