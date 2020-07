[SPOILER] - Ils sont de retour !

Lou vient déposer chez Karim leur fille. L'occasion pour l'avocate de proposer à son ancien compagnon de passer un moment à deux pour discuter. En effet, elle aimerait en savoir plus sur la relation qu'entretiennent Karim et Chemsa. Lou s'inquiète car Nina lui a dit que Karim et Chemsa ne dormaient pas ensemble… Lou va-t-elle découvrir les dessous de cette relation ?