[SPOILER] - Incroyable nouvelle pour Antoine et sa famille !

Antoine a été placé en garde à vue et incarcéré par Martin et Nadine. Pour Rose Antoine est innocent du meurtre de Dafné. Elle fait tout son possible pour le libérer, à commencer d'aller voir Aurore pour qu'une contre-enquête soit effectuée. Demande à laquelle la policière a répondu positivement. Et elle a visiblement bien fait ! Aurore a trouvé un élément qui va apparemment innocenter Antoine ! Qu'a bien pu trouver Aurore ? De quoi identifier le véritable coupable ?