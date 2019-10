[SPOILER] - Interrogé par la police, Souleymane craque !

L'enquête sur l'accident de bateau et la disparition de Valérie se poursuit. Antoine est soupçonné d'avoir quelque chose à voir dans l'accident. Souleymane, dont les souvenirs de l’accident sont flous, est interrogé par la police. Il raconte avoir fait un cauchemar pendant sa convalescence où il voit son père avec une arme sortir de la cabine et tirer un coup de feu ! Simple rêve ou réalité ? La police est bien déterminée à trouver rapidement la réponse. Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs à 19h20 sur TF1L'enquête sur l'accident de bateau et la disparition de Valérie se poursuit. Antoine est soupconné d'avoir quelque chose à voir dans l'accident. Souleymane est inerrogé par la police. Il raconte avoir fait un cauchemard pendant sa convalescence ou il voit son père avec une arme sortir de la cabine tirer un coup de feu ! Simple rêve ou réalité ? La police est bien déterminée à trouver rapidement la réponse. Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs à 19h20 sur TF1