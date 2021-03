[SPOILER] - Isam fait ses adieux !

Sandrine annonce le départ d'Isam à sa classe. Face à l'insistance des élèves, Isam prononce un discours et fait une dédicace spéciale à son amoureuse Manon et son partenaire de révision Timothée. Ce dernier reproche à Sandrine son manque d'implication pour faire rester Isam.