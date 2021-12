[SPOILER] - Jack fait son coming out !

Jack prend son courage à deux mains pour annoncer à sa famille qu’il aime les garçons. Audrey a la meilleure des réactions lorsqu’il se confie à elle. Elle le rassure et l’accepte tel qu’il est, le plus important pour elle, c’est qu’il soit heureux ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.