[SPOILER] - Jack fait son coming-out à tout le lycée !

Découvrez le joli discours de Jack lors de son coming-out. "Je m'appelle jack et c'est vrai... Je suis gay comme d'aures sont hétéros, bi, trans, noirs, blancs, grands, petits... On ne doit pas être jugé sur son orientation sexuelle...." Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.