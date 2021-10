[SPOILER] - Jim arrêté par la police !

La police est en planque pour arrêter Jim. Le commandant Constant et son collègue s’apprêtent à l’interpeler mais Jim refuse de le suivre. Le commandant le bloque violemment pour lui mettre les menottes. Ils l’emmènent directement au commissariat pour outrage à agent et refus d’obtempérer. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.