[SPOILER] - Judith a disparu

Chloé est morte d'inquiétude. Judith n'a pas passé la nuit chez elle et n'est toujours pas rentrée. Chez les Myriel, personne ne sait non plus où elle se trouve. Chloé envisage le pire et se rend au Mas pour prévenir Alex de cette mystérieuse disparition... Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.