Au lycée, Judith discute avec Noor et Jules de l’enquête sur l’incendie du Mas. Au cours de la discussion, Judith confesse que ses parents ont peut-être une piste pour trouver le coupable mais ne veulent pas en parler à la police. Noor et Jules insistent pour en savoir plus mais la réaction de Judith est très étrange… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.