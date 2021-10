[SPOILER] - Judith est dans le coma !

La police parvient à retrouver l’endroit où Roxane et Judith sont détenues. Roxane est hors de danger, mais c’est plus compliqué pour Judith… Elle fait un coma diabétique et doit être emmener très rapidement à l’hôpital. Chloé et Alex sont très inquiets pour elle… Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.