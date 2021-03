[SPOILER] - Judith et Souleymane : dur dur d’être parent !

Pendant que Chloé a passé la soirée avec Xavier, Judith et Souleymane se sont occupés de Céleste. Le bébé n'a pas vraiment fermé l'œil de la nuit et les deux adolescents sont épuisés. Et lorsque Céleste daigne enfin s'endormir, c'est l'heure pour le jeune couple de se préparer pour aller au lycée…